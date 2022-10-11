Фанаты воссоздали карту GTA 6. Она в полтора раза больше площади GTA 5

После утечки геймплейных кадров GTA 6 фанаты принялись воссоздавать потенциальную карту Вайс-сити, на которой они проведут сотни и тысячи часов. Геймеры отталкивались от размеров зданий и улиц из билда разработчиков, в итоге создав приблизительный вариант города и его окрестностей.
Возможная карта GTA 6
Фото: Reddit
И если расчёты фанатов хотя бы близки к правде, то размер карты GTA 6 составит приблизительно 150 км². Для сравнения: площадь территории в GTA 5 составляет около 108 км² — это если учитывать водные просторы и окрестности.
Конечно, все наброски и различные версии фанатов в итоге могут оказаться в корне неверными, поскольку прямо сейчас идёт разработка проекта. Rockstar может отказаться от целых районов города, увеличить или уменьшить размер мира, как ей вздумается.
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