Фанаты воссоздали карту GTA 6. Она в полтора раза больше площади GTA 5

После утечки геймплейных кадров GTA 6 фанаты принялись воссоздавать потенциальную карту Вайс-сити, на которой они проведут сотни и тысячи часов. Геймеры отталкивались от размеров зданий и улиц из билда разработчиков, в итоге создав приблизительный вариант города и его окрестностей.

Возможная карта GTA 6 Фото: Reddit

И если расчёты фанатов хотя бы близки к правде, то размер карты GTA 6 составит приблизительно 150 км². Для сравнения: площадь территории в GTA 5 составляет около 108 км² — это если учитывать водные просторы и окрестности.

Конечно, все наброски и различные версии фанатов в итоге могут оказаться в корне неверными, поскольку прямо сейчас идёт разработка проекта. Rockstar может отказаться от целых районов города, увеличить или уменьшить размер мира, как ей вздумается.