Дива из Overwatch 2 влетела в топ запросов Pornhub

Overwatch 2 вышла 4 октября. Игра стартовала ужасно, а пользователи до сих пор жалуются на многие проблемы, однако популярность игры на сайте Pornhub даже не думала падать.
По информации издания Kotaku, в топ запросов порносайта попала Дива (D.Va) из Overwatch 2. Интерес аудитории к героиням шутера снова начинает возрастать, хотя в целом он никогда и не угасал. Отмечается, что Дива в момент опередила актрис для взрослых Валери Кей и Нину Кей, а также запросы Tesla и «Тыква».
Overwatch 2 в целом находится на восьмом месте по популярным запросам в Pornhub. Вероятно, шутер может сместиться и на седьмую позицию.
Overwatch 2 доступна бесплатно на всех актуальных платформах. Шутер и не думает прощаться с проблемами, поскольку недавно Blizzard случайно заблокировала треть доступных героев в попытке исправить двух персонажей.
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