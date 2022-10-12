Стартуют продажи передовых новинок TECNO — POVA 4 Pro и POVA 4

С 15 октября в России стартуют продажи новинок TECNO — POVA 4 Pro и POVA 4. Новые модели будут доступны по рекомендованной цене 22 990 рублей и 16 990 рублей соответственно. Смартфоны известной линейки сохранят все достоинства бренда — объёмный аккумулятор, большой экран и футуристичный дизайн. Кроме того, свежие гаджеты станут одними из первых смартфонов в России на базе нового 6-нанометрового процессора Helio G99.
У POVA 4 Pro ещё больше нововведений — впервые в линейке POVA использует 6,7-дюймовый AMOLED-экран (90 Гц), а ёмкость батареи составляет 6000 мАч. На зарядку 50% аккумулятора уйдёт всего 24 минуты — благодаря быстрой зарядке в 45 Вт.
Как отмечает TECNO, 100% заряда хватит на 12 часов игр, 19 часов просмотра роликов в YouTube или 40 часов прослушивания музыки. При надобности можно включить оптимизацию заряда, благодаря чему аккумулятора хватит максимально надолго.
Обычную POVA 4 называют по-настоящему универсальным смартфоном — отличным гаджетом с полным функционалом за хорошую стоимость. Он хорошо фотографирует, отлично держит заряд, справляется с играми при высоком уровне графики. При необходимости можно даже расширить оперативную память.
В TECNO также очень хвалят систему охлаждения смартфонов:
Функционирует качество и система охлаждения девайса, благодаря которой он сохраняет температурный баланс даже при самом интенсивном использовании и остаётся производительным, независимо от нагрузок.
Мы уже успели попробовать POVA 4 Pro и вскоре поделимся личными впечатлениями от новинки TECNO.
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