Первый ивент в Battlefield 2042 отключили через 30 минут после старта

Обновление. Через шесть часов, в 17:00 МСК, DICE вернула событие. Теперь оно работает корректно.

Утром 11 октября в Battlefield 2042 начался ограниченный ивент под названием «Ликвидаторы», и спустя всего полчаса разработчики закрыли к нему доступ из-за кучи багов. Как сообщили в DICE, они приняли такое решение из-за неработающей системы прогрессии.

Мы временно отключили межсезонное событие «Ликвидаторы». Мы обнаружили, что награды за разблокировку и прогресс события не отслеживаются должным образом и не могут быть задействованы пользователями.

На момент публикации заметки разработчики выпустили ещё один пост, в котором заявили об упорной работе над исправлением ошибок и выдачей наград игрокам, которые разблокировали предметы экипировки, однако из-за ошибок не смогли их получить.

Будем надеяться, что DICE удастся быстро исправить это недоразумение. Впереди у Battlefield 2042 третий сезон поддержки — он должен выйти в декабре. В нём авторы вернут классические для серии классы и оружие.