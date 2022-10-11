Принудительная лицензия на западный контент коснётся лишь обычных кинотеатров

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов принял решение поменять законопроект о принудительном лицензировании контента из недружественных стран. Если раньше лицензию на аудиовизуальный контент через суд могла получить любая компания, то теперь такая возможность будет только у офлайн-кинотеатров.

Как считает Кузнецов, без этого закона кинотеатры попросту не смогут пережить уход голливудских студий и сокращение выручки. А это приведёт к падению заработка малого и среднего бизнеса в торговых центрах.

Без нашего закона кинотеатры, скорее всего, ждёт банкротство. Также надо понимать, что посещаемость торговых центров на 30−40% зависит от кинотеатров. Соответственно, следом упадет выручка малого и среднего бизнеса в торговых центрах.

Ранее против закона по принудительному лицензированию контента из недружественных стран выступила организация «Интернет-видео», в состав которой входят «Иви», Okko, Amediateka, Start, viju и «Триколор ТВ». По мнению ассоциации, подобная инициатива несёт большие риски для бизнеса, а с учётом масштаба её можно назвать полноценным пиратством.