Принудительная лицензия на западный контент коснётся лишь обычных кинотеатров

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов принял решение поменять законопроект о принудительном лицензировании контента из недружественных стран. Если раньше лицензию на аудиовизуальный контент через суд могла получить любая компания, то теперь такая возможность будет только у офлайн-кинотеатров.
Как считает Кузнецов, без этого закона кинотеатры попросту не смогут пережить уход голливудских студий и сокращение выручки. А это приведёт к падению заработка малого и среднего бизнеса в торговых центрах.
Без нашего закона кинотеатры, скорее всего, ждёт банкротство. Также надо понимать, что посещаемость торговых центров на 30−40% зависит от кинотеатров. Соответственно, следом упадет выручка малого и среднего бизнеса в торговых центрах.
Ранее против закона по принудительному лицензированию контента из недружественных стран выступила организация «Интернет-видео», в состав которой входят «Иви», Okko, Amediateka, Start, viju и «Триколор ТВ». По мнению ассоциации, подобная инициатива несёт большие риски для бизнеса, а с учётом масштаба её можно назвать полноценным пиратством.
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