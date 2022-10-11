Наследники Бэтмена в новом трейлере Gotham Knights защищают будущее Готэма

До выхода Gotham Knights остаётся 10 дней, а WB Games продолжает сыпать новыми трейлерами. Настало время кинематографического ролика к старту продаж, где новые герои Готэма переживают смерть своего наставника, Бэтмена.
В видео Альфред говорит о самобичевании Робина, Найтвинга, Бэтгёрл и Красного колпака, отмечая, что сам Брюс Уэйн видел в них куда большее — и что Бэтмен никуда не делся, он остался в сердцах каждого. А наследникам предстоит стать будущим Готэма.
Gotham Knights выходит 21 октября на PS5, Xbox Series и ПК. В России релиз официально не состоится, поскольку издатель прекратил деятельность в регионе. Более того, игру не стали переводить на русский язык, хотя изначально были большие планы — даже название планировали адаптировать про страну.
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