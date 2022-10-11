BadComedian выпустил обзор фильма «Матрица: Воскрешение»
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Евгений BadComedian Баженов выпустил первый полноценный обзор в 2022 году. Ролик длительностью 1 час и 17 минут посвящён «Матрице: Воскрешение» — четвёртой картине в культовой вселенной о приключениях Нео. Критики и зрители уничтожили ленту за попытки переосмыслить структуру франшизы и унылый сюжет.
Посмотреть обзор можно на канале BadComedian по ссылке.
На этот раз в обзоре приняли участие не только сам Баженов и его дублёры, но также актёры дубляжа, включая Антона Зайцева (Морфиус) и Владимира Антоника (Агент Смит). Как и всегда, ролик буквально напичкан разнообразными отсылками, шутками и другим развлекательным контентом.
За первые часы с момента выпуска обзор собрал около 400 тыс. просмотров — вполне привычные цифры для BadComedian.
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