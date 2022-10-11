Игрокам в World of Tanks отказывают в технической поддержке из-за ухода Wargaming

Изданию dev.by пожаловался игрок в World of Tanks по имени Егор. По словам геймера, его аккаунт недавно взломали и он попытался решить проблему с помощью службы поддержки. Однако в компании не реагируют на сообщения — ссылаются на разделение Wargaming с Lesta Games и просят написать позже.

Я написал в центр поддержки, мне ответили, что у них идёт разделение Lesta Games и Wargaming и связанный с этим перенос аккаунтов — обращайтесь позже.

Оказывается, его аккаунт не просто взломали, но успели продать пользователю из Узбекистана. Чуть позже Егор списался с «новым владельцем», и тот заявил, что купил его на честных условиях. Впрочем, почти вся беседа состояла из обоюдных оскорблений.

После диалога Егор отправил ещё несколько сообщений в компанию и получил одинаковые автоматические ответы: «процесс разделения Lesta Games и Wargaming вышел на финальную стадию», но «из-за технических работ» обработать заявку не могут. Ему порекомендовали создать новую заявку 12 октября.

В начале апреля Wargaming объявила о закрытии бизнеса в Беларуси и России и передаче его в локальное управление российской компании Lesta Studio. Компания «Гейм Стрим» (бывшее юрлицо Wargaming в Беларуси) с начала сентября перешла в полную собственность к российскому ООО «Леста».