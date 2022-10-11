Тянет даже Cyberpunk 2077 в 4К. Первые тесты видеокарты RTX 4090

11 октября в Сети появились обзоры видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 — компания называет её мощнейшей видеокартой в мире. Кроме того, популярные «железные» блогеры также выпустили ролики с тестированием чипа, мы выбрали главное из материалов.
Характеристики GeForce RTX 4090
- CUDA-ядра: 16 384
- Тактовая частота: 2,23 ГГц
- Тактовая частота с разгоном: 2,52 ГГц
- Видеопамять: 24 ГБ GDDR6X
- Разрядность шины: 384-бит
- Габариты: 304х137 мм
- Энергопотребление: 450 Вт
Как и ожидалось, RTX 4090 на порядок опережает все современные видеокарты по производительности в играх. Самая заметная разница проявляется именно в разрешении 4К — в таком случае графический чип обеспечивает прирост производительности вплоть до 70%. Именно 4090 стала первой видеокартой, способной запустить Cyberpunk 2077 на высоких настройках графики при разрешении 4K со стабильными 60 FPS. Аналогичное лидерство чип удерживает и в других проектах, включая Horizon Zero Dawn (157 FPS) и Watch Dogs: Legion (141 FPS).
Производительность RTX 4090 в Cyberpunk 2077 — высокие настройки в 4К-разрешении
Фото: techspot
Производительность RTX 4090 в Horizon Zero Dawn — ультранастройки в 4К-разрешении
Фото: techspot
Производительность RTX 4090 в Watch Dogs: Legion — очень высокие настройки в 4К-разрешении
Фото: techspot
Что касается разрешений пониже, то здесь RTX 4090 показывает менее выдающиеся результаты. Так, при разрешении 1440p модель оказалась на 45% быстрее RTX 3090 Ti и на 44% мощнее Radeon 6950 XT. Для сравнения: в 4K преимущество видеокарты составило 59% и 71% соответственно.
Хуже всего RTX 4090 проявила себя в 1080р. В нём видеокарту начинает сдерживать процессор, из-за чего преимущество по сравнению с другими графическими ускорителями оказалось небольшим.
Тестирование RTX 4090 в 13 играх в разрешении 1080р
Фото: techspot
Кроме того, специалисты протестировали RTX 4090 с технологией масштабирования изображения DLSS 3.0 в Cyberpunk 2077. При разрешении 1440p частота кадров в экшене без трассировки лучей увеличилась со 145 до 276 FPS при включённом режиме «Качество». С трассировкой лучей на максимальных настройках производительность увеличилась с 86 FPS до 191 FPS. При подсчётах в 4К прирост оказался примерно тем же: с 45 до 113 FPS с рейтрейсингом.
Производительность Cyberpunk 2077 в 4К и технологией DLSS 3
Фото: techspot
По итогам многие обозреватели заявили, что RTX 4090 — одна из самых мощных видеокарт на рынке. Она способна обеспечить невероятно высокую производительность — особенно в сочетании с технологией DLSS 3. К сожалению, основным недостатком чипа остаётся цена в $ 1599 (около 100 тыс. рублей), которая наверняка будет куда выше рекомендуемой.
Видеокарта RTX 4090 поступит в продажу 12 октября. В России её начнут продавать уже на следующий день — 13-го числа. Цена в нашей стране пока неизвестна.
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