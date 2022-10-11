«В этом и был весь смысл». Дуэйн Джонсон — о противостоянии Чёрного Адама и Супермена
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В интервью изданию CinemaBlend Дуэйн Джонсон заявил о желании сыграть в фильме, в котором сойдутся Чёрный Адам и Супермен. По его словам, именно в этом и был смысл «новой эры киновселенной DC», которую ранее актёр сам и анонсировал. Её суть — следовать желаниям фанатов.
В сражении Чёрного Адама и Супермена и есть весь смысл. Это новая эпоха для киновселенной DC — та, в которой фанаты будут услышаны. Мы будем по максимуму стараться, чтобы дать фанатам то, чего они хотят.
Я сам прошёл через это во время карьеры в реслинге и прекрасно понимаю, что ты не всегда можешь радовать поклонников. Но так они хотя бы будут знать, что мы их слышим и понимаем.
Ранее Джонсон уже намекал на противостояние двух сверхлюдей киновселенной DC. Интересно, что недавно Скала намекал на появление Супермена в «Чёрном Адаме» — судя по всему, если это и произойдёт, то у Кларка Кента в фильме будет совсем небольшая роль.
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