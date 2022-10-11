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Представлен VR-шлем Quest Pro за 100 тыс. рублей

Представлен VR-шлем Quest Pro за 100 тыс. рублей
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Представлен новый VR-шлем — Quest Pro. Это продвинутый автономный гаджет. Ему, как и Quest 2, не требуется подключение к компьютеру или другому устройству. Всё обрабатывается прямо на шлеме, за счёт чего он куда мобильнее более классических решений.

Новинка новинки куда мощнее Quest 2.

Quest ProQuest 2
ПроцессорSnapdragon XR2-PlusSnapdragon XR2
Оперативная память12 ГБ6 ГБ
Накопитель256 ГБ128 или 256 ГБ
Вес722 грамма503 грамма
Разрешение экрана (на один глаз)1800x19201920x1832
Цена$ 1499$ 399

Вдобавок теперь контроллеры идут с аккумулятором, а не со сменными батарейками. В целом Quest Pro во всём лучше предшественника, кроме времени работы — на одном заряде гаджет продержится от часа до двух, а на полную зарядку уйдёт около двух часов. А Quest 2 может работать до трёх часов.

Новые контроллеры, которые можно использовать и на Quest 2

Новые контроллеры, которые можно использовать и на Quest 2

Главное преимущество Quest Pro — ставка на дополненную реальность. Да, по факту это не только шлем виртуальной реальности, но и дополненной. Что-то вроде прототипа HoloLens. Старт продаж уже 25 октября.

Кстати, сегодня Oculus объявила о покупке сразу трёх игровых студий:

  • Armature (Resident Evil 4 VR);
  • Camouflaj (Republique, Iron Man VR);
  • Twisted Pixel.

И да, уже в ноябре на Quest выйдут Iron Man VR (ранее эксклюзив PlayStation) и Among Us VR. Последняя появится на всех популярных платформах.

* Quest принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны.

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