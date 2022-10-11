Представлен VR-шлем Quest Pro за 100 тыс. рублей

Представлен новый VR-шлем — Quest Pro. Это продвинутый автономный гаджет. Ему, как и Quest 2, не требуется подключение к компьютеру или другому устройству. Всё обрабатывается прямо на шлеме, за счёт чего он куда мобильнее более классических решений.
Новинка новинки куда мощнее Quest 2.
|Quest Pro
|Quest 2
|Процессор
|Snapdragon XR2-Plus
|Snapdragon XR2
|Оперативная память
|12 ГБ
|6 ГБ
|Накопитель
|256 ГБ
|128 или 256 ГБ
|Вес
|722 грамма
|503 грамма
|Разрешение экрана (на один глаз)
|1800x1920
|1920x1832
|Цена
|$ 1499
|$ 399
Вдобавок теперь контроллеры идут с аккумулятором, а не со сменными батарейками. В целом Quest Pro во всём лучше предшественника, кроме времени работы — на одном заряде гаджет продержится от часа до двух, а на полную зарядку уйдёт около двух часов. А Quest 2 может работать до трёх часов.
Новые контроллеры, которые можно использовать и на Quest 2
Главное преимущество Quest Pro — ставка на дополненную реальность. Да, по факту это не только шлем виртуальной реальности, но и дополненной. Что-то вроде прототипа HoloLens. Старт продаж уже 25 октября.
Кстати, сегодня Oculus объявила о покупке сразу трёх игровых студий:
- Armature (Resident Evil 4 VR);
- Camouflaj (Republique, Iron Man VR);
- Twisted Pixel.
И да, уже в ноябре на Quest выйдут Iron Man VR (ранее эксклюзив PlayStation) и Among Us VR. Последняя появится на всех популярных платформах.
* Quest принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны.
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