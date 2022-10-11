Представлен VR-шлем Quest Pro за 100 тыс. рублей

Представлен новый VR-шлем — Quest Pro. Это продвинутый автономный гаджет. Ему, как и Quest 2, не требуется подключение к компьютеру или другому устройству. Всё обрабатывается прямо на шлеме, за счёт чего он куда мобильнее более классических решений.

Новинка новинки куда мощнее Quest 2.

Quest Pro Quest 2 Процессор Snapdragon XR2-Plus Snapdragon XR2 Оперативная память 12 ГБ 6 ГБ Накопитель 256 ГБ 128 или 256 ГБ Вес 722 грамма 503 грамма Разрешение экрана (на один глаз) 1800x1920 1920x1832 Цена $ 1499 $ 399

Вдобавок теперь контроллеры идут с аккумулятором, а не со сменными батарейками. В целом Quest Pro во всём лучше предшественника, кроме времени работы — на одном заряде гаджет продержится от часа до двух, а на полную зарядку уйдёт около двух часов. А Quest 2 может работать до трёх часов.

Новые контроллеры, которые можно использовать и на Quest 2

Главное преимущество Quest Pro — ставка на дополненную реальность. Да, по факту это не только шлем виртуальной реальности, но и дополненной. Что-то вроде прототипа HoloLens. Старт продаж уже 25 октября.

Кстати, сегодня Oculus объявила о покупке сразу трёх игровых студий:

Armature (Resident Evil 4 VR);

Camouflaj (Republique, Iron Man VR);

Twisted Pixel.

И да, уже в ноябре на Quest выйдут Iron Man VR (ранее эксклюзив PlayStation) и Among Us VR. Последняя появится на всех популярных платформах.

* Quest принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны.