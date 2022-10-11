Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Marvel внезапно отложила «Блэйда», «Дэдпула 3», «Фантастическую четвёрку» и «Мстителей 6»

Marvel внезапно отложила «Блэйда», «Дэдпула 3», «Фантастическую четвёрку» и «Мстителей 6»
Комментарии

Marvel объявила о переносе сразу четырёх будущих премьер. На самый долгий срок отложили «Блэйда» с Махершалой Али — на 6 сентября 2024 года. Ленту до сих пор не начали снимать из-за ухода режиссёра. Также под перенос попал «Дэдпул 3», в котором также должен появиться Росомаха в исполнении Хью Джекмана — 8 ноября 2024 года.

Новую «Фантастическую четвёрку» перенесли на 14 февраля 2025-го, а «Мстителей: Секретные войны» отложили на полгода — до 1 мая 2026-го.

Новые даты релиза фильмов Marvel

  • «Блэйд» — 6 сентября 2024 года (вместо 3 ноября 2023-го)
  • «Дэдпул 3» — 8 ноября 2024 года (вместо 6 сентября 2024-го)
  • «Фантастическая четвёрка» — 14 февраля 2025 года (вместо 8 ноября 2024-го)
  • «Мстители: Секретные войны» — 1 мая 2026 года (вместо 7 ноября 2025-го)
Новость по теме
Съёмки нового «Блэйда» решили отложить. Режиссёра нет, а сценарием недовольны
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022