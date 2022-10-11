Marvel внезапно отложила «Блэйда», «Дэдпула 3», «Фантастическую четвёрку» и «Мстителей 6»

Marvel объявила о переносе сразу четырёх будущих премьер. На самый долгий срок отложили «Блэйда» с Махершалой Али — на 6 сентября 2024 года. Ленту до сих пор не начали снимать из-за ухода режиссёра. Также под перенос попал «Дэдпул 3», в котором также должен появиться Росомаха в исполнении Хью Джекмана — 8 ноября 2024 года.

Новую «Фантастическую четвёрку» перенесли на 14 февраля 2025-го, а «Мстителей: Секретные войны» отложили на полгода — до 1 мая 2026-го.

Новые даты релиза фильмов Marvel