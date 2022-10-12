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Crash Bandicoot 4: It’s About Time выйдет в Steam 18 октября

Crash Bandicoot 4: It’s About Time выйдет в Steam 18 октября
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В Steam появилась страница аркадного платформера Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Проект появится на площадке Valve уже 18 октября. Игра выходила на ПК ранее, но была доступна только в Battle.net.

Проект уже можно добавить в список желаемого, однако из России страницу открыть нельзя. Для этого нужно включить VPN, тогда всё заработает. Сама Crash Bandicoot 4 поддерживает русский язык: интерфейс и субтитры, без озвучки.

Сама по себе игра представляет собой аркадный 3D-платформер с большим количеством уровней, персонажами и боссами.

Помимо ПК, игра доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Crash Bandicoot 4: It’s About Time получила в основном положительные отзывы как от игроков, так и от критиков.

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