Кинотеатр из Иркутска выиграл суд у Universal из-за отмены проката «Бэтмена»

1 марта Warner Bros. отменила показ «Бэтмена» Мэтта Ривза в России — всего за день до премьеры. В июне этого года иркутская New Cinema через суд потребовала от прокатывающей в РФ фильм компании Universal денежную компенсацию за неожиданный уход с отечественного рынка — руководство кинотеатра оценило упущенную выгоду в несколько миллионов рублей.
11 октября Арбитражный суд Москвы принял решение полностью удовлетворить иск иркутского кинотеатра к ООО «Юниверсал Пикчерс Интернэшнл» (ЮПИ). Теперь кинокомпания должна возместить все убытки New Cinema в размере 2,9 млн рублей.
В мае 2022 года представители российской сети пытались разрешить спор с Universal Pictures досудебно, но в голливудской корпорации отказались это сделать. Сотрудники российского юрлица киностудии предлагали подождать «принятия согласованного решения от генеральной компании из США до 4 июля». Однако в New Cinema не стали ждать и обратились в суд, посчитав, что к тому времени киностудия может полностью уйти из РФ.
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