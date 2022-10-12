Режиссёр «Нечто» Джон Карпентер рассказал о любимых играх и экранизации Dead Space

Известный режиссёр и композитор Джон Карпентер, снявший «Хэллоуин» и «Нечто», пообщался с журналистом сайта The A.V. Club и рассказал о своих увлечениях видеоиграми. Интервью получилось достаточно объёмным.

Ранее было известно, что Карпентер заядлый геймер, а сейчас он раскрыл детали своего увлечения. В данный момент он проводит время в Fallout 76, а также ему нравятся Borderlands и Horizon Forbidden West.

О, я подсел на эту игру — Fallout 76. Я уже довольно давно подсел на неё. Я знаю, что игра была проблемной, но многие ошибки уже устранили. Играть в неё действительно весело. И ещё я не могу отлипнуть от Borderlands и Horizon Forbidden West. Мне нравится эта игра. Просто фантастика. Какой в нейдизайн! Умопомрачительно.

Horizon Forbidden West

Как отметил журналист, режиссёру нравятся игры с открытым миром. Сам Карпентер отметил, что ему доставляет удовольствия процесс изучения локаций. По мнению постановщика, это весело.

Ну, это весело. Эти игры дают полную свободу действий. Это то, что мне нравится в Fallout. Есть шаблон, которому нужно следовать, есть миссии, но проходить их можно по своему желанию. Также у меня есть время на Crash Bandicoot, Ratchet & Clank и другие игры.

Журналист посоветовал Карпентеру поиграл в Elden Ring, поскольку в ней тоже есть открытый мир, однако отметил, что игра довольно сложная. Режиссёр отметил, что попробует поиграть в Elden Ring. Вдобавок ко всему Карпентер был бы рад написать саундтрек к игре.

Если бы кто-нибудь спросил меня об этом, я бы согласился. Но никто пока не спрашивал!

Fallout 76

Что ещё рассказал Джон Карпентер

Он знает Хидео Кодзиму, но лично с геймдизайнером не знаком

Режиссёру понравилась Assassin's Creed Valhalla. Также ему нравились прошлые части, но вот Origins не зашла так сильно, как остальные

Карпентер играет в игры ради геймплея и не смотрит в первую очередь на графику

Карпентер до сих пор не прочь снять экранизацию Dead Space. Причём во франшизе ему понравились все три игры — даже третья часть, которую приняли прохладнее остальных