Утекла рабочая сборка отменённой S.T.A.L.K.E.R.: Online

Группа «Вестник «Того Самого Сталкера» во VK опубликовала играбельную сборку S.T.A.L.K.E.R.: Online — отменённую браузерную многопользовательскую игру, которую GSC разрабатывала на основе Adobe Flash. Администрация заявляет, что выкладывает именно исправленную версию сборки — её можно запустить в браузерах, из которых ещё не вырезали поддержку Adobe Flash Player. Для запуска также необходимо установить старую версию системы mySQL.
Кроме того, авторы выложили и несколько патчей для сборки, которые не только исправляют баги, но и добавляют бонусный контент. Речь идёт как о дополнительных уровнях, так и о других нововведениях.
Разработка S.T.A.L.K.E.R.: Online началась в январе 2010 года, всему миру проект представили через 11 месяцев, а выход был намечен на 2011 год. GSC World Publishing планировала выпустить игру в социальных сетях (например, «ВКонтакте»), однако спустя несколько месяцев тайтл отменили из-за того, что он «перестал быть приоритетным».
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