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Брендан Фрейзер вновь расплакался из-за оваций к фильму «Кит»

Брендан Фрейзер вновь расплакался из-за оваций к фильму «Кит»
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В начале сентября на Венецианском кинофестивале показали фильм «Кит», в котором главную роль исполнил Брендан Фрейзер. После просмотра ленты люди встретили актёра бурными овациями. Он сильно растрогался и расплакался.

Подобное повторилось недавно, но только уже в Лондоне. После показа фильма люди встали и завалили актёра овациями, а он не смог сдержать эмоций. Позже к Фрейзеру подошёл режиссёр картины Даррен Аронофски и они мило обнялись.

Сюжет картины посвящён персонажу, который теряет близкого человека и быстро набирает вес в 200 килограммов. Из-за этого человека он бросил свою семью, а в результате остался один. Герой должен наладить отношения с дочерью и разобраться с проблемами.

Про актёра у нас выходил отдельный материал, с ним можно ознакомиться ниже.

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