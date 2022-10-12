World of Tanks, World of Tanks Blitz и World of Warships официально переименовали в России
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Петербургская студия Lesta Games объявила о начале ребрендинга игр Wargaming в России. Компания уже полгода занимается поддержкой трёх проектов для ПК и смартфонов — сейчас идёт миграция аккаунтов в разные регионы, и пришло время переименования.
Теперь игры World of Tanks, World of Warships и World of Tanks: Blitz будут издаваться под названиями «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.
Вдобавок переименуют и клиент — вместо Wargaming Game Center станет Lesta Game Center. Изменению подвергнутся и сайты всех игр:
- Tanki.su — World of Tanks или «Мир танков»
- tanksblitz.ru — World of Tanks: Blitz или Tanks Blitz
- Korabli.su — World of Warships или «Мир кораблей».
Мобильную Tanks Blitz также выпустят на множестве новых площадок — вдобавок к App Store и Google Play игру добавят в магазины Huawei, Samsung, Xiaomi, а также в Lesta Game Center под Windows и App Store под MacOS. Старые аккаунты останутся активными.
Переход будет максимально плавным и не затронет игровой опыт: предыдущий аккаунт игроков сохранится, и все внутриигровые бонусы и награды, как заработанные, так и приобретённые, будут доступны в новом клиенте игры.
Консольные версии игр Wargaming останутся под управлением ушедшей из России Wargaming.
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