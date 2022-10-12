По Cyberpunk 2077 выйдет книжный роман
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CD Projekt RED в социальных сетях объявила, что по Cyberpunk 2077 появится роман. Компания отметила, что это будет именно роман, а не полноценный комикс.
Роман получил название Cyberpunk 2077: No Coincidence («Киберпанк 2077: Не совпадение»). Его напишет польский писатель Рафал Косик, который ранее не работал с видеоиграми. История расскажет сюжет о группе незнакомцев, которые пытаются справиться с опасностями Найт-Сити.
Яркая обложка работы
Роман поступит в продажу в августе 2023 года. Деталями CD Projekt обещала поделиться в ближайшее время. Возможно, нам раскроют подробности истории.
Сама Cyberpunk 2077 доступна на всех актуальных платформах, кроме Switch. Ранее выяснилось, что в багах и ошибках ролевого экшена виновата не только CD Projekt.
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