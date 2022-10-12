Источник: NVIDIA отказалась от RTX 4090 Ti. Чип плавится и выбивает пробки

Инсайдер под ником Moore’s Law Is Dead, ссылаясь на свои источники, утверждает, что NVIDIA не будет выпускать видеокарту RTX 4090 Ti. По его словам, компания может в этом поколении отказаться от Ti-версий видеокарт, если не решит массу технических проблем.
NVIDIA изначально планировала в будущем выпустить RTX 4090 Ti. Но компания не понимает, как с такой картой может справиться современный ПК. Корпорация тестировала производительную карту мощностью 600-700 Вт — она плавила блоки питания и плавилась сама, также выбивала пробки. Испытуемая карта была настолько огромных размеров, поэтому не её присоединяли к материнской плате, а «материнку» интегрировали в неё.
Вероятно, компания выпустит более мощную карту, когда сможет решить вопрос охлаждения и успешно проведёт все необходимые тесты. Есть вероятность, что NVIDIA не будет использовать в улучшенных картах приставку Ti, а будет называть флагманские видеоускорители как-то по другому.
- 12 октября 2022
-
16:12
-
15:49
-
15:46
-
15:42
-
14:56
-
14:43
-
14:37
-
14:24
-
14:15
-
14:03
-
13:55
-
13:45
-
13:40
-
13:15
-
13:12
-
13:06
-
12:41
-
12:04
-
10:55
-
10:27
-
09:58
-
09:34
-
07:46
-
07:24
-
04:50
- 11 октября 2022
-
22:10
-
20:55
-
20:12
-
19:47
-
19:47
-
19:17
-
18:46
-
18:18
-
18:07
-
17:45