Источник: NVIDIA отказалась от RTX 4090 Ti. Чип плавится и выбивает пробки

Инсайдер под ником Moore’s Law Is Dead, ссылаясь на свои источники, утверждает, что NVIDIA не будет выпускать видеокарту RTX 4090 Ti. По его словам, компания может в этом поколении отказаться от Ti-версий видеокарт, если не решит массу технических проблем.

NVIDIA изначально планировала в будущем выпустить RTX 4090 Ti. Но компания не понимает, как с такой картой может справиться современный ПК. Корпорация тестировала производительную карту мощностью 600-700 Вт — она плавила блоки питания и плавилась сама, также выбивала пробки. Испытуемая карта была настолько огромных размеров, поэтому не её присоединяли к материнской плате, а «материнку» интегрировали в неё.

Вероятно, компания выпустит более мощную карту, когда сможет решить вопрос охлаждения и успешно проведёт все необходимые тесты. Есть вероятность, что NVIDIA не будет использовать в улучшенных картах приставку Ti, а будет называть флагманские видеоускорители как-то по другому.