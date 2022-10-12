ФАС оштрафует МТС за резкое повышение цен и нарушение антимонопольных законов

Федеральная антимонопольная служба России признала оператора мобильной связи МТС виновным в нарушении антимонопольных законов. ФАС заключила, что компания поднимала стоимость тарифов без достаточных «технологических, экономических и иных» причин, нарушая интересы потребителей.
Компания в январе 2022 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат. При этом подтверждений роста расходов в объёме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил. Общее повышение тарифов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%.
В результате разбирательства ведомство потребовало у МТС снизить тарифы до «экономически обоснованного уровня». После административного расследования компании также назначат штраф.
Ранее МТС утверждала, что вынуждена повышать тарифы из-за роста инфляции, стоимости оборудования, роста расходов на электроэнергию, инвестиций в расширение и строительство новых сетей и других трат. В компании посчитали, что услуги в России даже с учётом изменений «останутся дешёвыми и доступными».
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