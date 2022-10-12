В Witchfire решили добавить полностью открытый мир. В итоге выход шутера перенесли

Создатели Witchfire представили свой многообещающий шутер пять лет назад, в 2017 году. За это время мы увидели не так много, но всё показанное впечатляло. Запуск раннего доступа ожидался уже вот-вот, но в последний момент разработчики решили вновь отложить игру.

Сейчас в игру добавляют… открытый мир. Нововведение уже практически полностью внедрено, но команда решила не рисковать и дать себе больше времени на полную полировку игры перед выходом в ранний доступ.

По словам творческого руководителя проекта Адриана Хмеляжа, ранее работавшего над Painkiller и Bulletstorm, ему очень сложно сейчас представить Witchfire без открытого мира.

Конечно, вас могут где-то закрыть, ключи для некоторых зон нужно искать или вы попадёте в зону с сильным боссом. Но теперь мир полностью открытый для изучения практически во все стороны.

В ближайшее время разработчики планируют поделиться свежими подробностями игры. Пока релиз Witchfire запланирован только для ПК.