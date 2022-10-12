Опрос: игры помогают больше чем половине россиян поднять настроение и побороть стресс

VK Play провела опрос среди россиян, чтобы выяснить, помогают ли игры бороться со стрессом и как они влияют на социализацию. Компания опросила 1200 совершеннолетних респондентов.
37% опрошенных с помощью игр успешно борются со стрессом, а почти 25% респондентов нравится в них соревноваться. 16% опрошенных заявили, что видеоигры развивают их воображение, а каждый десятый отметил, что они в виртуальных мирах находят друзей.
Более половины респондентов с помощью игр повышают настроение — это помогает им бороться со стрессом. 27% заявили, что самые эффективные антистрессовые тайтлы — представители жанра стратегии. 21% снимает напряжение с помощью пазлов, а симуляторы помогают 20% опрошенных. Экшены, ролевые игры и спортивные проекты спасают от стресса 10% игроков.
Треть респондентов считают видеоигры неотъемлемой частью социальной жизни. 30% ощущают себя в играх частью команды. 18% опрошенных чувствуют связь с другими игроками, а 17% — проявляют лидерские качества.
30% россиян заявили, что игры помогают развивать лидерские качества, а 47% опрошенных благодаря играм прокачивают навыки критического мышления. Также стало известно, что 43% респондентов чувствуют улучшение координации и моторных навыков. 23% опрошенных заметили, что за последние три года они стали чаще заводить диалог с незнакомыми игроками.
- 12 октября 2022
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