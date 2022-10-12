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Блогер из России разбил машину для проверки новой функции на iPhone 14

Блогер из России разбил машину для проверки новой функции на iPhone 14
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Блогер Родион Худаков решил проверить, работает ли функция обнаружения аварии на iPhone 14 в России. Её суть заключается в том, что смартфон автоматически определяет, что происходит что-то неладное, и запускает таймер, по истечении которого совершает звонок в службу спасения. Гаджет также несколько раз проиграет предупреждение — «владелец iPhone попал в серьёзную аварию и не выходит на связь» вместе с отметкой своего местоположения. Данная функция работает в Европе и США даже слишком хорошо.

Момент с тестированием стартует на 4:50.

В качестве эксперимента Худаков решил проверить функцию в реальных условиях — он приобрёл ВАЗ-2108 и прикрепил на лобовое стекло iPhone 14. После этого он соорудил нехитрую конструкцию, благодаря которой автомобиль набрал скорость в 40 км/ч и врезался в бетонную плиту.

Фото после аварии

Фото после аварии

К сожалению, после настолько серьёзной аварии устройство никак не отреагировало. Блогер подождал несколько минут, однако функция обнаружения аварии на iPhone 14 так и не сработала. Судя по всему, Apple запустила её далеко не во всех регионах.

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