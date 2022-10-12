На юбилей Dead Space покажут много геймплея ремейка
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EA анонсировала новый геймплейный показ ремейка Dead Space. Оценить игровой процесс хоррора можно будет 14 октября в 18:00 по московскому времени. Сколько именно продлится презентация и какой эпизод покажут разработчики, неизвестно.
EA сразу предупредила, что контент из игрового процесса предназначен для лиц старше 18 лет. Следить за трансляцией можно будет на YouTube и Twitch.
Стрим приурочат к 14-летию серии — релиз оригинальной Dead Space состоялся как раз в середине октября 2007 года.
Ремейк Dead Space поступит в продажу 27 января на PS5, Xbox Series и ПК. В переиздании разработчики расширят сюжет, изменят структуру мира и добавят больше заданий. Кроме того, игроки смогут вернуться в ранее исследованные места, а главный герой научится говорить.
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