Брендан Фрейзер — вот почему провалилась «Мумия» с Томом Крузом

В 1999 году именно первая часть франшизы прославила Брендана Фрейзера как одну из восходящих звёзд Голливуда, после чего вышло два продолжения — «Мумия возвращается» и «Мумия: Гробница императора драконов». С тех пор прошло 14 лет, однако Фрейзер всё ещё готов вернуться к серии. Он пока не знает, как это можно будет осуществить, но при грамотном сценарии всё возможно.
Актёр также прокомментировал провальный перезапуск «Мумии», вышедший в 2017 году. Главную роль в нём сыграл Том Круз, лента в итоге собрала $ 409 млн и кое-как отбила свой бюджет. Зрителям же кино по большей части не понравилось из-за актёрской игры и спорных сюжетных моментов. По словам Фрейзера, перезапуску не хватило частички веселья, которая была в оригинальных «Мумиях». Саму ленту он назвал уж слишком страшной.
В новой новой «Мумии» нет ингредиента, который использовали мы, — веселье. Именно этого не хватило перезапуску. Он оказался настоящим фильмом ужасов. «Мумия» должна быть захватывающей, но не ужасающей и страшной.
При этом актёр не осуждает авторов перезапуска. По его словам, соединить веселье и захватывающее повествование, не испугав зрителя — та ещё задача.
- 12 октября 2022
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