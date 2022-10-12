Для провальной Saints Row готовят огромный патч. Он исправит более 200 багов

Volition анонсировала большой патч для новой Saints Row. Он выйдет в ноябре и исправит более 200 багов, а также улучшит стабильность работы игры на всех платформах. Компания также объявила, что улучшение работы экшена сейчас приоритетнее выпуска запланированного дополнительного контента, поэтому его премьера отложена на неопределённый срок.

Авторы также пообещали вместе с апдейтом улучшить работу кооперативного режима и убрать скучные повторяющиеся квесты. Разработчики также планируют доработать управление транспортом и увеличить награды за задания. Создатели планируют поддерживать игру несколько лет.

Saints Row вышлв 23 августа 2022 года на консолях и ПК. На старте игра неплохо продалась, но критики буквально разнесли её за массу багов, плохую оптимизацию и устаревший игровой процесс. Недавно генеральный директор Embracer Group Ларс Вингефорс заявил, что разочарован тем, как аудитория приняла абсурдический боевик, добавив, что он точно окупит вложенные в него средства.