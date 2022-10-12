FIFA создала в Roblox свою FIFA 23

FIFA объявила о сотрудничестве с игровой мобильной платформой Roblox. Партнёры запустили совместный проект — FIFA World. В видении авторов тайтл способен погрузить юных геймеров в «захватывающую виртуальную игровую среду», которая воспевает «силу футбола и богатую историю главных событий этого вида спорта».

FIFA World предлагает различные социальные пространства, где пользователи могут соревноваться в мини-играх. В этой среде игрокам позволено свободно общаться, зарабатывать награды и коллекционировать виртуальные предметы. В FIFA World также планируются трансляции «специально разработанного видеоконтента» из стримингового сервиса FIFA+.

Мы считаем, что весёлое времяпровождение с друзьями, которые живут в разных уголках планеты, — это уникальный опыт, который зачастую невозможно повторить в реальности.

FIFA решила прекратить отношения с EA в начале этого года. В результате разрыва с 2023 года знаменитая футбольная серия игрового издателя будет переименована в EA Sports.