FIFA создала в Roblox свою FIFA 23

FIFA объявила о сотрудничестве с игровой мобильной платформой Roblox. Партнёры запустили совместный проект — FIFA World. В видении авторов тайтл способен погрузить юных геймеров в «захватывающую виртуальную игровую среду», которая воспевает «силу футбола и богатую историю главных событий этого вида спорта».
FIFA World предлагает различные социальные пространства, где пользователи могут соревноваться в мини-играх. В этой среде игрокам позволено свободно общаться, зарабатывать награды и коллекционировать виртуальные предметы. В FIFA World также планируются трансляции «специально разработанного видеоконтента» из стримингового сервиса FIFA+.
Мы считаем, что весёлое времяпровождение с друзьями, которые живут в разных уголках планеты, — это уникальный опыт, который зачастую невозможно повторить в реальности.
FIFA решила прекратить отношения с EA в начале этого года. В результате разрыва с 2023 года знаменитая футбольная серия игрового издателя будет переименована в EA Sports.
- 12 октября 2022
-
20:38
-
20:17
-
19:43
-
19:39
-
19:10
-
19:02
-
18:46
-
18:42
-
18:41
-
18:21
-
18:02
-
17:44
-
17:05
-
16:38
-
16:33
-
16:29
-
16:29
-
16:27
-
16:12
-
15:49
-
15:46
-
15:42
-
14:56
-
14:43
-
14:37
-
14:24
-
14:15
-
14:03
-
13:55
-
13:45
-
13:40
-
13:15
-
13:12
-
13:06
-
12:41