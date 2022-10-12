Чрезмерная сексуальность Скарлетт Йоханссон могла закончить карьеру актрисы

Скарлетт Йоханссон на популярном подкасте Дакса Шепарда рассказала, что в юности она была уверена, что её карьера завершится очень рано. Потому что киноиндустрия тогда её «гиперсексуализировала». Актриса в основном воплощала образы юных сексуальных героинь — она не думала, что в будущем сможет играть глубоких и многогранных персонажей.

Я считала, что мне постоянно достаются одинаковые гиперсексуализированные роли — словно я создаю один и тот же образ. Тогда мне казалось, что моя карьера подходит к концу.

Йоханссон подчеркнула, что времена изменились — молодые актрисы вроде Флоренс Пью и Зендаи вольны играть самых разных героинь.

Я вижу молодых актёров, которым уже за 20, и мне кажется, что им позволено быть разными.

В итоге актриса смогла воплотить массу глубоких образов и поработать с именитыми режиссёрами. Она снялась в нескольких проектах Вуди Аллена («Вики Кристина Барселона», «Сенсация»), в картине Кристофера Нолана «Престиж», а также составила пару Биллу Мюррею в культовом фильме «Трудности перевода». Массовый зритель знает Скарлетт по роди Чёрной Вдовы в супергеройских боевиках киновселенной Marvel.