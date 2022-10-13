Система убеждения, реализм и более 250 тыс. строк диалогов: детали Starfield

На официальном канале Bethesda вышло интервью с главой компании и геймдиректором проекта Тоддом Говардом. В нём разработчик раскрыл некоторые детали Starfield, рассказав подробнее про реализм, диалоги и многое другое.
Всего в игре будет более 250 тыс. строк диалогов. Для сравнения: для Fallout 4 создали более 110 тыс. строк, а в The Elder Scrolls 5: Skyrim их было около 60 тыс. По количеству разговоров новая ролевая игра Bethesda явно опередит предшественниц. Ещё показали, как будут выглядеть сами диалоги. Также в игру добавили систему убеждения, чтобы у игроков было разнообразие.
Авторы Starfield не хотели сильно ударяться в реализм, поскольку тогда геймерам было бы слишком скучно играть. К примеру, в проекте у корабля не будет заканчиваться топливо, а некоторыми законами физики будут пренебрегать.
Сеттинг Starfield пришёл к Тодду Говарду не случайно. Он вдохновлялся SunDog: Frozen Legacy для Apple II и настолкой Traveller.
Интервью с Тоддом Говардом
Starfield выйдет в 2023 году на ПК и Xbox Series.
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