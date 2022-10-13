В России начались продажи RTX 4090 — цены от 140 тыс. рублей

Как и было обещано, в России начались продажи видеокарты RTX 4090. Их запустил российский ритейлер DNS. Цены кусаются — устройства стоят от 140 тыс. рублей.

На сайте представлены три модели от разных компаний: MSI, GIGABYTE GAMING OC и GIGABYTE WINDFORCE. В данный момент цены указаны только у первых двух моделей — они стоят 144 тыс. рублей и 140 тыс. рублей соответственно.

Купить видеокарты пока что нельзя, поскольку отмечается, что все они зарезервированы и ждут оплаты. Если кто-то откажется покупать устройство, то оно появится в продаже.

Ранее NVIDIA выпустила видео, в котором была показана распаковка RTX 4090. С его деталями можно ознакомиться в нашем отдельном материале. Продажи видеокарты во всём мире начались ещё вчера.