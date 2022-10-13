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Раскрыты минимальные системные требования Gotham Knights

Раскрыты минимальные системные требования Gotham Knights
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Разработчики Gotham Knights представили минимальные системные требования экшена. Как отмечается в социальных сетях, рекомендуемые требования авторы раскроют позже.

Так, для игры при низких настройках графики в разрешении 1080p при 60 FPS вам потребуется 8 ГБ оперативной памяти и видеокарты не ниже GTX 1660 Ti или Radeon RX 590.

Минимальные системные требования

  • Процессор — Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon RX 590
  • Оперативная память — 8 ГБ

Сколько игра потребует места, разработчики не сообщили. Возможно, об этом объявят во время раскрытия рекомендуемых требований.

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