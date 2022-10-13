Раскрыты минимальные системные требования Gotham Knights

Разработчики Gotham Knights представили минимальные системные требования экшена. Как отмечается в социальных сетях, рекомендуемые требования авторы раскроют позже.

Так, для игры при низких настройках графики в разрешении 1080p при 60 FPS вам потребуется 8 ГБ оперативной памяти и видеокарты не ниже GTX 1660 Ti или Radeon RX 590.

Минимальные системные требования

Процессор — Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti или AMD Radeon RX 590

Оперативная память — 8 ГБ

Сколько игра потребует места, разработчики не сообщили. Возможно, об этом объявят во время раскрытия рекомендуемых требований.

Новость по теме Утёк критический спойлер Gotham Knights

Gotham Knights — кооперативный экшен в открытом мире, в котором после смерти Бэтмена защиту Готэма на себя возьмут его преемники: Бэтгёрл, Красный колпак, Найтвинг и Робин.

Игра выйдет 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Ранее авторы представили зрелищный кинематографический трейлер.