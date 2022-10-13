Naughty Dog объяснила Джону Карпентеру, как пройти головоломку в The Last of Us Part 2
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На днях культовый режиссёр Джон Карпентер, автор хорроров «Хэллоуин» и «Нечто», вновь рассказал о своих любимых играх. Постановщик упомянул Fallout 76, Borderlands и Horizon Forbidden West, однако пожаловался на The Last of Us Part 2. Игра ему понравилась, однако он не смог пройти дальше момента с генератором, в котором необходимо вовремя нажимать кнопку на геймпаде.
Я застрял на The Last Of Us 2. Я не смог запустить генератор и расстроился. Это нечестно! Я хотел продолжать! Но они не пустили меня.
Судя по всему, авторы игры из Naughty Dog узнали о ситуации 74-летнего режиссёра и дали ему совет в «Твиттере, с помощью которого он сможет наконец пройти эту головоломку.
Мы большие поклонники ваших работ и гордимся тем, что вы играли в наши игры! Для головоломки-генератора The Last of Us Part II зайдите в раздел меню под названием «Помощь в навигации» — он поможет с головоломкой. А применение замедленного времени и режим улучшенного слуха поможет для мини-игры. Ваше здоровье!
На момент публикации заметки Карпентер не ответил на советы Naughty Dog. Кто знает, может, постановщик прямо сейчас изучает Сиэтл.
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