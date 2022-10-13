В России у многих начал работать «Инстаграм»*

Сегодня многие СМИ обратили внимание, что у некоторых россиян внезапно заработал «Инстаграм»*. Причём доступ к социальной сети удалось получить даже без VPN, однако это касается не всех.

Больше всего сообщений о доступе приходит от абонентов МТС и «Мегафона». Наша личная проверка показала, что на МТС доступ к «Инстаграму»* есть. Приложение загружается быстро, однако при просмотре историй и некоторых публикаций возникают проблемы.

СМИ отметили, что по срокам это совпало с ремонтом оборудования, осуществляющего блокировку сайтов. Возможно, дело именно в этом, поскольку представитель компании «Мегафон» подтвердил, что никакого всплеска трафика в «Инстаграме»* не зафиксировано.

* — Meta признана в России экстремистской организацией. Социальные сети Instagram и Facebook запрещены в стране