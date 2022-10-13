Что происходит в сцене после титров «Чёрного Адама»

В США прошли закрытые предпоказы «Чёрного Адама» — кинокомикса про одноимённого супергероя, которого сыграл Дуэйн «Скала» Джонсон. И в Сеть уже утекла сцена после титров, которая убирает все вопросы о будущем киновселенной DC.
В ней показали Супермена в исполнении Генри Кавилла. Он говорит Чёрному Адаму, что мир уже давно не содрогался с такой силой, и пристально взглянул на суперзлодея.
Судя по всему, это прямой намёк авторов на будущие события в киновселенной DC, на которые ранее намекал Дуэйн Джонсон. Генри Кавилл действительно вернётся к роли Супермена и в дальнейшем сразится с Чёрным Адамом. Это вряд ли случится раньше 2024 года, однако вектор уже задан.
Премьера фильма «Чёрный Адам» состоится 21 октября. Как ранее сообщали инсайдеры, Супермен появится и в следующей ленте DC — «Флэше».
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