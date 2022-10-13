Анонсирована эротическая фигурка Ады Вонг из Resident Evil за 29 тыс. рублей
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На сайте Fanatic Anime Store появилась эротическая фигурка Ады Вонг из Resident Evil. Созданием статуэтки занималась Lightning Studio. Ранее студия уже выпускала эротические фигурки с героинями различных игр.
Что до Ады Вонг, она выполнена в масштабе 1:4, а её вес составляет 13 килограммов. Габариты статуэтки следующие: 32 сантиметра в ширину, 33 сантиметра в длину и 54 сантиметра в высоту. Всего в продаже есть три версии фигурки.
- Первая версия (А) — стандартная Ада Вонг, одежду снять нельзя, в комплекте есть сменные руки и другие аксессуары. Стоит примерно 29 тыс. рублей
- Вторая версия (B) — улучшенная вариация статуэтки с возможностью заменить обычную одежду на порванную. Стоит примерно 29 тыс. рублей
- Третья версия (С) — самая последняя и самая откровенная версия статуэтки. Стоит примерно 33 тыс. рублей
Отправлять фигурки покупателям начнут в середине 2023 года.
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