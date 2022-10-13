Анонсирована эротическая фигурка Ады Вонг из Resident Evil за 29 тыс. рублей

На сайте Fanatic Anime Store появилась эротическая фигурка Ады Вонг из Resident Evil. Созданием статуэтки занималась Lightning Studio. Ранее студия уже выпускала эротические фигурки с героинями различных игр.

Что до Ады Вонг, она выполнена в масштабе 1:4, а её вес составляет 13 килограммов. Габариты статуэтки следующие: 32 сантиметра в ширину, 33 сантиметра в длину и 54 сантиметра в высоту. Всего в продаже есть три версии фигурки.

Первая версия (А) — стандартная Ада Вонг, одежду снять нельзя, в комплекте есть сменные руки и другие аксессуары. Стоит примерно 29 тыс. рублей

Вторая версия (B) — улучшенная вариация статуэтки с возможностью заменить обычную одежду на порванную. Стоит примерно 29 тыс. рублей

Третья версия (С) — самая последняя и самая откровенная версия статуэтки. Стоит примерно 33 тыс. рублей

Отправлять фигурки покупателям начнут в середине 2023 года.