«Недавнее обновление — отстой». Пользователи в гневе от No Man's Sky в Steam

7 октября для космического симулятора No Man's Sky вышел патч 4.0, который добавил в игру режим с упором в исследование мира, доработал интерфейс и внёс массу изменений в игру. К сожалению для Hello Games, обновление совсем не понравилось игрокам — впервые за несколько лет недавние отзывы в Steam опустились до «Смешанных».
В первую очередь геймеры не оценили изменения в экономике. Если раньше они строили целые заводы по добыче тех или иных материалов, то теперь их можно получить, просто перейдя в другой режим из главного меню.
7.10.2022 вышел патч, убивший все стандарты игры. От инвентаря до индия, который стоит теперь копейки. И для чего я строил огромный завод, потратив кучу времени?
Теперь абсолютно никто не захочет делать бесполезные действия по крафту/сбору ресурсов, зная, что все эти действия не имеют никакой эффективной нагрузки и являются теперь лишь пустой тратой времени. Ведь «благодаря» последнему обновлению можно всего лишь нажать одну кнопку в настройках, и всё станет бесплатным.
Кроме того, пользователи жалуются на баги и новый интерфейс, который только добавил им головной боли.
Последнее обновление (7.10.22) — отстой.
В экзокостюме оставили только груз и технологии, а основную секцию удалили.
В звездолётах и грузовых кораблях также.
Установленные в основных секциях технологии тю-тю.
Типа ставь их заново, вот только некуда.
Это ж надо было такую дичь придумать — смахнуть всё в один инвентарь, а технологии запретить ставить в грузе. Теперь инвентарь забит снятыми модами, в модах стоит какая-то фигня, увеличение инвентаря не увеличивает слоты технологий — возвращайте всё обратно.
Разработчики из Hello Games тем временем прислушались к отзывам и выпустили первый экспериментальный апдейт, который должен исправить большинство проблем. Пока неясно лишь одно — как авторы планируют устранить потерю мотивации геймеров в связи с новым режимом, где все ресурсы бесконечны.
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