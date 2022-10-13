Свежий патч Elden Ring внёс серьёзные изменения в баланс PvP

Разработчики хардкорного экшена Elden RIng из студии FromSoftware выпустили для игры свежий патч под номером 1.07. Его уже можно загрузить на всех платформах, на которых доступна игра.

Глобально апдейт внёс изменения в баланс, навыки, заклинания, оружие и PvP. Так, теперь многие заклинания будут требовать меньше маны и быстрее кастоваться, а ряду навыков увеличили наносимый урон и время действия. К тому же в PvP скорректировали баланс при сражения с другими игроками.

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Помимо этого, авторы исправили ряд багов и ошибок. К примеру, теперь многопользовательская игра на PS4 и PS5 будет работать лучше, а геймеры не смогут получить доступ к закрытым локациями с помощью манипуляций. Несмотря на все апдейты, FromSoftware до сих пор не исправила проблемы с подтормаживанием игры на всех платформах.

Список изменений очень большой. С ним можно полностью ознакомиться на сайте издателя игры Bandai Namco. Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. По экшену выпустят официальную настольную игру.