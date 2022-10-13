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В России резко упали продажи смартфонов

В России резко упали продажи смартфонов
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В период с 21 сентября по 5 октября продажи смартфонов в России упали на 30%. Об этом изданию «Известия» сообщил источник в одной из торговых сетей. Информацию подтвердил и собеседник, близкий к крупному производителю гаджетов. Пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова заявила, что продажи устройств в Сети резко упали именно в день объявления частичной мобилизации.

Средние продажи смартфонов в день снизились на 7% спустя две недели после 21 сентября. Значительное падение было зафиксировано именно в этот день.

Как отмечает IT-эксперт Дмитрий Бевза, отказ потенциальных покупателей от дорогих гаджетов в этот период вполне объясним. В условиях снижения горизонта планирования спрос и потребительское поведение тоже меняются.

Ещё одна причина падения спроса на смартфоны — банки стали чаще отказывать в кредитах мужчинам, уверен собеседник «Известий». По его словам, дорогие смартфоны в России зачастую приобретали именно в рассрочку.

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