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Overwatch 2 может случайно выключить ПК. На признание проблемы ушла неделя

Overwatch 2 может случайно выключить ПК. На признание проблемы ушла неделя
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Старт Overwatch 2 сопровождался не только длинными очередями и проблемой с прогрессией, но и другими факторами. Один из них — выключение ПК во время матчей. Игроки стали жаловаться на это ещё с релиза, однако на проблему Blizzard отреагировала только вчера.

Поддержка Blizzard отметила, что знает об ошибке и уже работает над её устранением. К тому же в компании пообещали исправить баг на Xbox. Во время игры геймерам периодически выпадают достижения, которые приводят к вылету игры. Когда проблему решат, об этом уведомят отдельно.

Overwatch 2 доступна бесплатно на всех актуальных платформах. Недавно Blizzard принесла извинения за ужасный старт шутера и пообещала раздать подарки. Вдобавок компания устроит выходные двойного опыта, чтобы компенсировать проблемный запуск шутера.

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