К релизу God of War Ragnarok выпустят комплект игры с PS5

Sony выпустила новый трейлер God of War Ragnarok, в котором продемонстрировала плюсы игры на PS5. Среди них 4К-разрешение, 3D-звук и тактильная отдача в геймпаде DualSense.

Кроме того, компания представила бандл, в котором игра будет продаваться в комплекте с PlayStation 5. Он поступит в продажу в день выхода игры во всём мире. Помимо набора, в магазинах также появится тематический геймпад DualSense, выполненный в стилистике будущего тайтла.

Новость по теме Sony показала новые изображения геймпада для PS5 в стиле God of War Ragnarok

God of War Ragnarok поступит в продажу 9 ноября на PS4 и PS5. Разработка проекта уже завершена — об этом совсем недавно объявила студия Santa Monica, так что переносов, скорее всего, больше не будет. Ранее стало известно, что экшен займёт на прошлом поколении консолей около 90 ГБ.