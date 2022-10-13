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«Потолок ещё далеко». Глава Take-Two — о будущем игр

«Потолок ещё далеко». Глава Take-Two — о будущем игр
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Глава издательства Take-Two Штраус Зельник в одном из недавних интервью заявил, что игровая индустрия даже близко не достигла своего потолка. По его словам, она продолжит активно расти в течение 20 следующих лет, а потом отрасль «выровняется» — к этому времени средний возраст большинства геймеров достигнет 60 лет.

Мы даже не приблизились к пределу роста игровой индустрии, потому что возраст среднестатистического геймера по-прежнему составляет 36–38 лет. Важно отметить, что многие люди до конца жизни любят развлечения, в которые они влюбились в 17 лет.

Недавно Зельник также поделился мнением о поглощении Activision Blizzard компанией Microsoft. По его словам, эта сделка за рекордные $ 68,7 млрд пойдёт всей индустрии только на пользу. Он уверен, что в отрасли «всё решают потребители», которые любят играть в качественные проекты.

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