В Роскомнадзоре рассказали о причинах блокировок VPN-сервисов в России

C весны 2022 года Роскомнадзор заблокировал больше 11 VPN-сервисов, включая популярные VPN Proxy Master, VPN-Super Unlimited Proxy и Proton VPN. В интервью «РИА Новости» регулятор объяснил блокировки нарушением российского законодательства, поэтому он продолжит вести постоянный анализ, обновляя перечень VPN, работающих в России.

Кроме того, в Роскомнадзоре пояснили, что, согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Именно поэтому они и подвергаются блокировкам.

Их использование приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду.

В России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещённой в стране информации. Однако россияне используют их во многом для обхода блокировок некогда популярных заблокированных социальных сетей вроде «Твиттера».