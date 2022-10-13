В Роскомнадзоре рассказали о причинах блокировок VPN-сервисов в России

C весны 2022 года Роскомнадзор заблокировал больше 11 VPN-сервисов, включая популярные VPN Proxy Master, VPN-Super Unlimited Proxy и Proton VPN. В интервью «РИА Новости» регулятор объяснил блокировки нарушением российского законодательства, поэтому он продолжит вести постоянный анализ, обновляя перечень VPN, работающих в России.
Кроме того, в Роскомнадзоре пояснили, что, согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Именно поэтому они и подвергаются блокировкам.
Их использование приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду.
В России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещённой в стране информации. Однако россияне используют их во многом для обхода блокировок некогда популярных заблокированных социальных сетей вроде «Твиттера».
- 13 октября 2022
-
18:03
-
17:50
-
17:35
-
17:19
-
16:45
-
16:26
-
16:13
-
16:07
-
15:39
-
15:25
-
15:12
-
14:48
-
14:27
-
14:06
-
13:52
-
13:31
-
13:31
-
13:13
-
13:02
-
12:43
-
12:11
-
11:45
-
11:25
-
11:16
-
10:26
-
09:57
-
09:39
- 12 октября 2022
-
22:00
-
21:45
-
21:09
-
20:38
-
20:17
-
19:43
-
19:39
-
19:10