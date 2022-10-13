Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Роскомнадзор объяснил, почему блокирует VPN-сервисы в России

В Роскомнадзоре рассказали о причинах блокировок VPN-сервисов в России
Комментарии

C весны 2022 года Роскомнадзор заблокировал больше 11 VPN-сервисов, включая популярные VPN Proxy Master, VPN-Super Unlimited Proxy и Proton VPN. В интервью «РИА Новости» регулятор объяснил блокировки нарушением российского законодательства, поэтому он продолжит вести постоянный анализ, обновляя перечень VPN, работающих в России.

Кроме того, в Роскомнадзоре пояснили, что, согласно закону «О связи», средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Именно поэтому они и подвергаются блокировкам.

Их использование приводит к сохранению доступа к запрещённой информации и ресурсам, создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду.

В России с 2017 года действует закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещённой в стране информации. Однако россияне используют их во многом для обхода блокировок некогда популярных заблокированных социальных сетей вроде «Твиттера».

Новость по теме
Россия заняла второе место в мире по скачиванию VPN-сервисов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022