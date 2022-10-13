Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мартин Скорсезе: кинематограф обесценивается и унижается со всех сторон

Мартин Скорсезе: кинематограф обесценивается и унижается со всех сторон
Комментарии

Оскароносный и без преувеличения великий режиссёр Мартин Скорсезе назвал одержимость киноиндустрии кассовыми сборами «отвратительной» и «оскорбительной». 79-летний постановщик также заявил, что кинематограф сейчас «унижается со всех сторон» не только со стороны бизнеса, но и с точки зрения искусства.

С 80-х годов всё внимание киноделов сосредоточено на цифрах — это отталкивает. Понятно, что производство фильма должно окупаться, но сейчас на сборах и количестве зрителей делается наибольший акцент. Как режиссёр и как человек, который не может представить свою жизнь без кино, я нахожу всё это более чем оскорбительным.

Сейчас Мартин Скорсезе занят пост-продакшеном своего вестерна «Убийцы цветочной луны» стоимостью $ 200 млн. Главные роли в картине играют Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Фильм выйдет в кинопрокат и на Apple TV+ в 2023 году.

Новость по теме
Киану Ривз решил не сниматься в сериале Мартина Скорсезе и Ди Каприо
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022