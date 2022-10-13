В Госдуме предложили создать легальное ведомство для продажи «пиратских» фильмов
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Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов предложил создать государственный орган, который будет собирать недоступные в России фильмы, а после продавать их на легальной основе. Так следует поступать с контентом из «недружественных стран», отмечает он.
Это не должно быть стихийное действие, когда кто во что горазд — кто что смог украсть, скачать и потом показывать. Это должен быть уполномоченный орган, который централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности тех стран, которые максимально вредят России. И уже потом собранный контент продавать нашим коллегам, которые будут им пользоваться.
Как заявляет чиновник, таким образом россияне получат возможность смотреть недоступные в РФ фильмы и сериалы. При этом зрители будут платить не пиратам или легальным правообладателям, а государству РФ.
Надо не дать россиянам почувствовать себя в дискриминационном положении, лишёнными каких-то сервисов. Может, здесь какое-то импортозамещение ещё нужно, но при этом надо эти вещи централизованно всё-таки получать с помощью государства.
При этом как именно подобный регулятор мог бы работать и какие риски для сотрудничества с правообладателями он бы нёс, Артём Кирьянов не уточнил.
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