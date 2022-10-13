Том Фелтон: Джоан Роулинг почти не работала над фильмами по «Гарри Поттеру»

Том Фелтон, исполнитель роли Драко Малфоя в «Гарри Поттере», прокомментировал трансфобные высказывания Джоан Роулинг, из-за которых о писательнице как будто многие резко забыли. По словам актёра, у него нет времени разбираться, кто прав, а кто виноват, однако он всецело поддерживает любые начинания, которые искореняют несправедливость в обществе.

Моя собака отнимает у меня слишком много времени, чтобы заниматься такими вопросами. Очевидно, что я за выбор, за обсуждение, за права человека по всем направлениям и за любовь.

Фелтон отметил, что отделяет книжного «Гарри Поттера» от киносаги. По его словам, Роулинг заслуживает уважения за создание волшебной вселенной, однако в производстве фильмов писательница почти не участвовала.

Несмотря на то что Джоан придумала эти истории, она не участвовала в процессе создания фильмов так, как многие думают. По-моему, я видел её на съёмочной площадке всего один или два раза.

Интересно, что «отец» Тома Фелтона в киносаге Джейсон Айзекс ранее вступился за писательницу. По его словам, её высказывания никоим образом не отменяют то добро, которое она сделала для очень многих людей, включая крупные пожертвования в благотворительный фонд Lumos.