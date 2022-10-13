Netflix впервые выпустил более 1000 эпизодов сериалов за квартал — это новый рекорд

В третьем квартале 2022 года на Netflix вышло 1026 эпизодов во множестве сериалов. Это новый рекорд онлайн-кинотеатра среди всех площадок — за отчётный период на платформе выпустили в пять раз больше контента, чем конкуренты. При этом прошлый рекорд тоже принадлежал Netflix.
В третьем квартале 2022-го на Amazon вышло всего 223 серии различных шоу, на Hulu — 194 эпизода, на Disney+ — 140, а на HBO Max — всего 114.
График роста количества эпизодов у онлайн-кинотеатров
Фото: MoffettNathanson
Netflix установил и рекорд по количеству выпущенных сериалов — в третьем квартале в онлайн-кинотеатре их вышло 159. В четвёртом квартале 2021-го компания презентовала на своей площадке 143 шоу, что тоже было рекордом.
Среди вышедших в третьем квартале этого года сериалов — масса хитов. Например, аниме Cyberpunk: Edgerunners, мини-сериал «Монстр: История Джеффри Дамера», в котором рассказывается о реальном серийном убийце. А также «Песочный человек» по мотивам графического романа Нила Геймана и пятый сезон нашумевшей «Кобры-Кай». Кроме того, 1 июля Netflix выпустил два финальных эпизода четвёртого сезона флагманского сериала «Очень странные дела».
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