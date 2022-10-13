Источник: Intel уволит «тысячи сотрудников» из-за падения продаж ПК

По данным аналитиков из IDC, продажи ПК в третьем квартале 2022-го упали на 15% по сравнению с прошлым годом. Продажи продукции HP, Dell, и Lenovo, которые используют процессоры Intel в своих ноутбуках и ПК, резко просели.
Источники Bloomberg сообщили, что из-за падения рынка ПК Intel планирует сократить «тысячи своих сотрудников». 27 октября компания официально объявит об увольнениях, а также отчитается об убытках.
Аналитика ПК-рынка от IDC
Фото: IDC
Прогноз выручки на 2022 финансовый год Intel пересмотрела в сторону снижения на $ 8–11 млрд. Компания пытается выровнять положение за счёт сокращения фиксированных затрат на 10–15%.
В июле 2022-го штат компании насчитывал 113 700 работников. Intel планирует сократить 20% сотрудников из отделов маркетинга и продаж. Последний раз Intel решалась на массовые сокращения в 2016 году — тогда корпорация уволила 12 тыс. специалистов. Они тоже были спровоцированы спадом продаж — в 2015 году доходы технологического гиганта просели на 10,4%.
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