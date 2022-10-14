В разработку запустили перезапуск культового «Голого пистолета» c Лиамом Нисоном

Судя по информации издания Deadline, Paramount Pictures хочет сделать перезапуск популярной комедийной франшизы «Голый пистолет». Переговоры о главной роли ведёт Лиам Нисон.
Режиссёром должен стать Акива Шаффер, снявший «Чипа и Дейла» для Disney+. Известно, что за сценарий будут отвечать Дэн Грегор и Даг Мэнд, также работавшие над «Чипом и Дейлом». Деталей сюжета нет, однако, как предполагает Deadline, Нисон может сыграть сына детектива Фрэнка Дребина, которого в оригинальных картинах сыграл Лесли Нильсен.
Лиам Нисон
Фото: Carlos Alvarez/Getty Images
Нисон может показаться неочевидным выбором для роли, но за эти годы он продемонстрировал свои комедийные качества, особенно в комедиях Сета Макфарлейна. Кстати, именно Макфарлейн предложил Нисону сняться в перезапуске «Голого пистолета».
У фильма пока нет даже примерной даты выхода и даты начала производства.
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