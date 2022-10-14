Нет, «Инстаграм»* в России не разблокировали
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Вчера многие пользователи «Инстаграма»* сообщили о возобновлении доступа к социальной сети. Больше всего сообщений поступало от клиентов МТС и «Мегафона». Многие подумали, что «Инстаграмом»* теперь можно пользоваться как и прежде, но это не так.
По информации Роскомнадзора, доступ к социальной сети по-прежнему ограничен.
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подтверждает ограничение доступа к указанным иностранным ресурсам, принадлежащим экстремистской организации Meta*, на территории всех регионов страны.
Также в ведомстве отметили, что законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение операторами связи требований к работе, порядку установки и модернизации технических средств противодействия угрозам.
* Meta признана в России экстремистской организацией. Социальные сети Instagram и Facebook запрещены в стране
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