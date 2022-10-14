Нет, «Инстаграм»* в России не разблокировали

Вчера многие пользователи «Инстаграма»* сообщили о возобновлении доступа к социальной сети. Больше всего сообщений поступало от клиентов МТС и «Мегафона». Многие подумали, что «Инстаграмом»* теперь можно пользоваться как и прежде, но это не так.

По информации Роскомнадзора, доступ к социальной сети по-прежнему ограничен.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подтверждает ограничение доступа к указанным иностранным ресурсам, принадлежащим экстремистской организации Meta*, на территории всех регионов страны.

Также в ведомстве отметили, что законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение операторами связи требований к работе, порядку установки и модернизации технических средств противодействия угрозам.

* Meta признана в России экстремистской организацией. Социальные сети Instagram и Facebook запрещены в стране